Кто-то две ночи подряд забрасывает коктейлями Молотова посольство РФ в Вильнюсе

Иллюстративное фото: Depositphotos

В течение двух последних ночей в столице Литвы Вильнюсе в здание российского посольства были брошены бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает местное СМИ Delfi со ссылкой на полицию государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Первый случай произошел 7 апреля в 2:15 ночи.

По данным правоохранителей, в Вильнюсе на улице Героев Украины неустановленное лицо бросило в здание посольства РФ бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.

Второй раз бутылку бросили 8 апреля в 2:46, результат тот же – повреждена стена.

В настоящее время проводится расследование.

Ранее улица Героев Украины была безымянной – 9 марта 2022 года городской совет Вильнюса дал ей нынешнее название.

Читайте также: Российский посол временно выехал из Польши после инцидента с ракетой