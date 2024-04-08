Кто-то две ночи подряд забрасывает коктейлями Молотова посольство РФ в Вильнюсе
В течение двух последних ночей в столице Литвы Вильнюсе в здание российского посольства были брошены бутылки с зажигательной смесью. Об этом сообщает местное СМИ Delfi со ссылкой на полицию государства.
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Первый случай произошел 7 апреля в 2:15 ночи.
По данным правоохранителей, в Вильнюсе на улице Героев Украины неустановленное лицо бросило в здание посольства РФ бутылку с зажигательной смесью и повредило стену.
Второй раз бутылку бросили 8 апреля в 2:46, результат тот же – повреждена стена.
В настоящее время проводится расследование.
- Ранее улица Героев Украины была безымянной – 9 марта 2022 года городской совет Вильнюса дал ей нынешнее название.
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