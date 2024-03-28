Російський посол тимчасово виїхав із Польщі після інциденту з ракетою

У польському МЗС заявили, що російський дипломат має повернутися до країни на початку квітня

Радослав Сікорський (Фото: ALBERT ZAWADA/EPA )

Голова Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російський посол Сергій Андрєєв залишив територію країни, попри те, що його не висилали, та він сам не просив про відставку. Про це повідомляє Gazeta Pl.

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"Пан посол Андрєєв сам надав докази своєї культури й професіоналізму. З того, що я чув, він вже залишив нашу територію", – сказав очільник МЗС Польщі.

За словами Сікорського, російське посольство у технічній ноті повідомило польських колег про відсутність їхнього дипломата Сергія Андрєєва з 26 березня до 4 квітня.

На цей час обов'язки дипломата РФ виконує тимчасовий повірений у справах посольства, зазначили у польському МЗС.

Раніше посол Росії в Польщі не прийшов до польського міністерства за викликом через інцидент з ворожою ракетою, яка ненадовго увійшла у повітряний простір країни.

Як пояснив російський дипломат, він проігнорував виклик польського МЗС, тому що "не бачить у цьому сенсу", адже Польща "не надала достатньо доказів" щодо ракети.