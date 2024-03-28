Российский посол временно уехал из Польши после инцидента с ракетой
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российский посол Сергей Андреев покинул территорию страны, несмотря на то, что его не высылали, и он сам не просил об отставке. Об этом сообщает Gazeta Pl.
"Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию", – сказал глава МИД Польши.
По словам Сикорского, российское посольство в технической ноте сообщило польским коллегам об отсутствии их дипломата Сергея Андреева с 26 марта по 4 апреля.
В настоящее время обязанности дипломата РФ выполняет временный поверенный по делам посольства, отметили в польском МИД.
Ранее посол России в Польше не пришел в польское министерство по вызову из-за инцидента с вражеской ракетой, которая ненадолго вошла в воздушное пространство страны.
Как пояснил российский дипломат, он проигнорировал вызов польского МИДа, потому что "не видит в этом смысла", ведь Польша "не предоставила достаточно доказательств" относительно ракеты.
- 24 марта Польша подняла собственную авиацию из-за ракетных обстрелов РФ территории Украины, после чего одна цель пересекла польское воздушное пространство.
- В Польше подтвердили, что ракета была российской, поэтому страна попросила РФ объяснить, почему ракета пересекла воздушное пространство их страны.
- Польские военные рассказали, почему не стали сбивать российскую цель. По их мнению, это "это было рискованно".
- 25 марта глава польского МИД Сикорский заявил, что будет говорить с генсеком НАТО Столтенбергом об этом инциденте.