Российский посол временно уехал из Польши после инцидента с ракетой

В польском МИД заявили, что российский дипломат должен вернуться в страну в начале апреля

Радослав Сикорский (Фото: ALBERT ZAWADA/EPA)

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российский посол Сергей Андреев покинул территорию страны, несмотря на то, что его не высылали, и он сам не просил об отставке. Об этом сообщает Gazeta Pl.

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"Господин посол Андреев сам предоставил доказательства своей культуры и профессионализма. Из того, что я слышал, он уже покинул нашу территорию", – сказал глава МИД Польши.

По словам Сикорского, российское посольство в технической ноте сообщило польским коллегам об отсутствии их дипломата Сергея Андреева с 26 марта по 4 апреля.

В настоящее время обязанности дипломата РФ выполняет временный поверенный по делам посольства, отметили в польском МИД.

Ранее посол России в Польше не пришел в польское министерство по вызову из-за инцидента с вражеской ракетой, которая ненадолго вошла в воздушное пространство страны.

Как пояснил российский дипломат, он проигнорировал вызов польского МИДа, потому что "не видит в этом смысла", ведь Польша "не предоставила достаточно доказательств" относительно ракеты.