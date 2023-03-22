РПЦ разделяет ответственность за военные преступления, совершенные в Украине, – Варфоломей
Русская православная церковь разделяет с Кремлем ответственность за военные преступления, совершенные в Украине. Об этом заявил вселенский патриарх Варфоломей в Вильнюсе, сообщает LRT.lt.
Константинопольский патриарх считает, что "церковь и руководство государства в России стали пособниками в совершении преступлений агрессии и разделяют ответственность за такие преступления, как возмутительные похищения украинских детей".
Патриарх Варфоломей на конференции по межкультурному и религиозному диалогу в литовском Сейме сказал, что официально поддержанное РПЦ вторжение России в Украину "причинило страдания не только людям в Украине, но и гражданам самой России, среди которых уже более 100 000 жертв".
На конференции спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что вынужденные уехать в Литву из-за российского вторжения православные украинцы "не могут молиться в церкви, которую возглавляет Кирилл, поддержавший войну".
21 февраля сообщалось, что правительство Литвы ведет с патриархом Варфоломеем переговоры о создании в стране экзархата Вселенского патриархата, чтобы у православной общины страны появилась православная конфессия, альтернативная Вильнюсско-Литовской епархии, подчиненной Московскому патриархату РПЦ.
- В апреле 2022 года МИД Литвы предложило Европейскому Союзу ввести санкции против российского патриарха Кирилла.
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