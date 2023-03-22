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РПЦ разделяет ответственность за военные преступления, совершенные в Украине, – Варфоломей

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 16:51
РПЦ разделяет ответственность за военные преступления, совершенные в Украине, – Варфоломей - Фото
Вселенский патриарх Варфоломей (Фото - скриншот с видео)

Русская православная церковь разделяет с Кремлем ответственность за военные преступления, совершенные в Украине. Об этом заявил вселенский патриарх Варфоломей в Вильнюсе, сообщает LRT.lt.

Константинопольский патриарх считает, что "церковь и руководство государства в России стали пособниками в совершении преступлений агрессии и разделяют ответственность за такие преступления, как возмутительные похищения украинских детей".

Патриарх Варфоломей на конференции по межкультурному и религиозному диалогу в литовском Сейме сказал, что официально поддержанное РПЦ вторжение России в Украину "причинило страдания не только людям в Украине, но и гражданам самой России, среди которых уже более 100 000 жертв".

На конференции спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен отметила, что вынужденные уехать в Литву из-за российского вторжения православные украинцы "не могут молиться в церкви, которую возглавляет Кирилл, поддержавший войну".

21 февраля сообщалось, что правительство Литвы ведет с патриархом Варфоломеем переговоры о создании в стране экзархата Вселенского патриархата, чтобы у православной общины страны появилась православная конфессия, альтернативная Вильнюсско-Литовской епархии, подчиненной Московскому патриархату РПЦ.

  • В апреле 2022 года МИД Литвы предложило Европейскому Союзу ввести санкции против российского патриарха Кирилла. 

Сергій Бережний
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религия литва вселенский патриархат ответственность православная церковь патриарх Варфоломей рпц экзархат Виктория Чмилите-Нильсен
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