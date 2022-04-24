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Литва требует санкций против Кирилла: Занимается уничтожением душ, а не пастырством

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 13:45
Литва требует санкций против Кирилла: Занимается уничтожением душ, а не пастырством - Фото
Фото: пресс-служба РПЦ

Министерство иностранных дел Литвы предложило Европейскому союзу ввести санкции против российского патриарха Кирилла. Об этом сказал министр Габриэлюс Ландсбергис в интервью местному изданию 15min.

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"Да. Есть такое предложение, но пока только ведутся консультации для достижения консенсуса, поэтому нет окончательного ответа, будет ли это введено", – сказал министр.

Ландсбергис считает, что патриарх Кирилл занимается не пастырством, а уничтожением душ, поддерживая "войну и все те ужасы, которые происходят в Украине".

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Литовская православная церковь, насчитывающая около 100 000 верующих и входящая в состав РПЦ, осудила российскую агрессию против Украины, в отличие от Кирилла. "Его политические высказывания о войне в Украине – это его личное мнение. Мы в Литве с этим не согласны", – заявил в марте митрополит Виленский и Литовский Иннокентий.

По словам Ландсбергиса, литовская церковь обсуждает возможность отделения московского патриархата.

  • Патриарх Кирилл ранее призвал остановить кровопролитие, но вместе с тем оправдывал причины российского вторжения в Украину и называл службу в армии подвигом.
  • Из-за российского вторжения в Украину была отложена встреча Кирилла и папы римского Франциска, которую предполагалось провести в июне в Иерусалиме.
Андрей Водяный
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литва патриарх кирилл рпц Габриэлюс Ландсбергис
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