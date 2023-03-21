Литва ведет переговоры с Варфоломеем о создании в стране экзархата Вселенского патриархата

Правительство Литвы ведет переговоры с Константинопольским патриархом Варфоломеем о создании в стране экзархата Вселенского патриархата. Об этом сообщает LTR.lt.

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21 марта глава Вселенского патриархата православной церкви Варфоломей приехал с визитом в Вильнюс.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила в Twitter, что она "имела честь приветствовать Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея во время его первого визита в Литву" и "выразила благодарность Его Всесвятейшеству за внимание к православным в Литве и наше стремление гарантировать свободу вероисповедания, закрепленную в Конституции Литвы".

Варфоломей после встречи с Шимоните сказал журналистам, что "открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы для создания экзархата Вселенского патриархата в Литве".

В Литве сейчас существует православная Вильнюсско-Литовская епархия, подчиненная Московскому патриархату РПЦ. Заявление Варфоломея о создании в Литве экзархата Константинопольского патриархата, в который смогут добровольно перейти отдельные православные епархии, означает, что у литовских православных появится конфессиональная альтернатива, отмечает LRT.

В апреле 2022 года МИД Литвы предложило Европейскому союзу ввести санкции против российского патриарха Кирилла.

Сергій Бережний

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