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Литва ведет переговоры с Варфоломеем о создании в стране экзархата Вселенского патриархата

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 16:54
Литва ведет переговоры с Варфоломеем о создании в стране экзархата Вселенского патриархата - Фото
Ингрида Шимоните и Вселенский патриарх Варфоломей (Фото - Twitter Ingrida Šimonytė)

Правительство Литвы ведет переговоры с Константинопольским патриархом Варфоломеем о создании в стране экзархата Вселенского патриархата. Об этом сообщает LTR.lt.

21 марта глава Вселенского патриархата православной церкви Варфоломей приехал с визитом в Вильнюс.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сообщила в Twitter, что она "имела честь приветствовать Святейшего Вселенского Патриарха Варфоломея во время его первого визита в Литву" и "выразила благодарность Его Всесвятейшеству за внимание к православным в Литве и наше стремление гарантировать свободу вероисповедания, закрепленную в Конституции Литвы".

Варфоломей после встречи с Шимоните сказал журналистам, что "открывается новая перспектива, а также возможность совместной работы для создания экзархата Вселенского патриархата в Литве".

В Литве сейчас существует православная Вильнюсско-Литовская епархия, подчиненная Московскому патриархату РПЦ. Заявление Варфоломея о создании в Литве экзархата Константинопольского патриархата, в который смогут добровольно перейти отдельные православные епархии,  означает, что у литовских православных появится конфессиональная альтернатива, отмечает LRT.

Сергій Бережний
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религия литва вселенский патриархат православная церковь патриарх Варфоломей экзархат Ингрида Шимоните
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