Эстония передала Украине два патрульных катера

Ведомство не назвало модель катеров, но к своему сообщению прикрепило фото сторожевого катера EML Roland

EML Roland (Фото: X)

Эстония в координации с Данией передала Украине два патрульных катера для защиты морских путей в Черном море. Об этом сообщило Министерство обороны Эстонии.

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В эстонском Минобороны отметили, что это поможет Украине обеспечить жизненно важные морские маршруты и защитить свои воды от российской агрессии.

Ведомство не назвало модель катеров, но к своему сообщению прикрепило фото сторожевого катера EML Roland.

У ВМС Эстонии еще есть подобный катер EML Risto: оба были взяты на вооружение в 2020 году. Их построила компания Baltic Workboats (BWB). Эти катера предназначены для работы в экстремальных погодных условиях и довольно маневренные.

19 января Эстония заявила, что ежегодно будет давать Украине 14 млн евро на развитие. 3 февраля Эстония передала Украине помощь в 80 млн евро, в которую вошли ракеты Javelin.

21 марта стало известно, что Эстония передаст Украине новый пакет военной помощи на 20 млн евро.

1 апреля сообщалось, что в Эстонии планируют принять законопроект, лишающий права голоса граждан третьих стран на выборах в органы местного самоуправления.

12 апреля глава министерства внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что намерен предложить парламенту признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность в стране.

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