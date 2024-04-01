В Эстонии планируют изменить избирательный закон. Хотят лишить россиян права голоса

Речь идет об избирательных правах граждан третьих стран на местных выборах

Пяртель-Пеэтер Пере (Фото: скриншот с видео)

В Эстонии планируют принять законопроект, который лишит права голоса граждан третьих стран на выборах в органы местного самоуправления. Об этом сообщил член парламентской фракции Партии реформ Пяртель-Пеэтер Пере, передает ERR.

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По его словам, политическая сила планирует на этой или следующей неделе внести в Рийгикогу законопроект, который не потребует изменения Конституции.

Он отметил, что коллеги по парламенту обсудили и проанализировали этот вопрос.

Лидер таллинского отделения партии Isamaa Рийна Солман же подчеркнула, что для них важно искоренить российское влияние в Таллине до следующих местных выборов.

Недавно глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем заявил, что когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее есть "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то нет смысла.

Эстония предложила план финансирования для Украины на более 100 млрд евро, который содержит заимствования на финансовых рынках и взятие средств из национальных бюджетов стран-союзников.

На военных складах стран Запада, вероятно, осталось вооружение, которое можно передать Украине, заявляла премьер Эстонии Кая Каллас, обращаясь к союзникам.

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