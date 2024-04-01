В Естонії планують змінити виборче законодавство. Хочуть позбавити росіян права голосу

Йдеться про виборчі права громадян третіх країн на місцевих виборах

Пяртель-Пеетер Пере (Фото: скриншот з відео)

В Естонії планують ухвалити законопроєкт, який позбавить права голосу громадян третіх країн на виборах до органів місцевого самоврядування. Про це повідомив член парламентської фракції Партії реформ Пяртель-Пеетер Пере, повідомляє ERR.

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За його словами, політична сила планує цього чи наступного тижня внести до Рійгікогу законопроєкт, який не вимагатиме зміни Конституції.

Він зазначив, що колеги по парламенту обговорили та проаналізували це питання.

Лідер талліннського відділення партії Isamaa Рійна Солман підкреслила, що для них важливо викорінити російський вплив у Таллінні до наступних місцевих виборів.

Нещодавно глава Сил оборони Естонії Мартін Херем заявив, що коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що вона має "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось немає сенсу.

Естонія запропонувала план фінансування для України на понад 100 млрд євро, який містить запозичення на фінансових ринках та взяття коштів із національних бюджетів країн-союзників.

На військових складах країн Заходу, ймовірно, залишилося озброєння, яке можна передати Україні, заявляла прем'єр Естонії Кая Каллас, звертаючись до союзників.

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