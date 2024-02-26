Союзники: Розраховувати на больовий поріг Росії не варто, вона готова на великі втрати

Глава Сил оборони Естонії заявив, що і російське суспільство, на подив Заходу, не "зламалось", а підтримало війну проти України

Мартин Херем (Скриншот)

Коли Росія тільки почала широкомасштабне вторгнення в Україну, країни Заходу думали, що у неї є "больовий поріг", проте зараз його неможливо виміряти, і розраховувати на щось немає сенсу. Про це заявив глава Сил оборони Естонії Мартін Херем, передає ERR.

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"Якщо раніше ми вважали, що у Росії є якась межа втрат, то зараз говорити про це не доводиться", – сказав естонський генерал. Він додав, що Росія готова піти на дуже великі втрати, щоб хоч трохи просунутися вперед.

Також, за його словами, не варто розраховувати на те, що російське суспільство "зламається".

"Люди, які раніше отримували кілька сотень доларів на місяць, тепер з великим бажанням підписують контракти на участь у війні за 2000 євро або доларів на місяць. Особи, які втратили роботу через санкції, тепер залучені у військовій промисловості. Вони також вважають, що рятують світ від гнилої західної культури і всього такого", – пояснив Херем.

Крім того, якщо Північна Корея зможе постачати Росії не тільки зброю, а й, наприклад, засоби для її виробництва, Москва зможе ще довго воювати.

Президент Володимир Зеленський вважає, що спроби вести діалог із росіянами не мають сенсу, адже суспільство РФ навіть жодним чином не відреагувало на смерть єдиного опозиціонера Олексія Навального.

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