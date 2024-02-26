Президент Чехії: Війна не закінчиться скоро. Ні Росія, ні Україна не здатні досягти цілей

Петр Павел думає, що Путін домагатиметься розширення контролю над українськими територіями після нелегітимних виборів у РФ

Петр Павел (Скриншот)

Президент Чехії Петр Павел вважає, що війна не закінчиться у найближчому майбутньому, оскільки ані Росії, ані Україні не вдається досягти поставлених цілей. Його цитує Czech Radio.

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"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано", – сказав Павел.

Російський диктатор Володимир Путін після очікуваного переобрання на нелегітимних виборах, на думку чеського президента, буде прагнути до досягнення хоча б часткових цілей – повного контролю над окупованими регіонами, "особливо над Донбасом".

Павел припускає, що взаємна втома від конфлікту, ймовірно, призведе до переговорів між Україною та Росією. Водночас Київ регулярно заявляє, що не сідатиме з Москвою за стіл переговорів, оскільки та не здатна виконати вимоги щодо виведення військ з українських територій.

Наприкінці листопада 2023 року Павел заявив, що західні партнери не виконали обіцянку щодо забезпечення озброєннями наступу України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що спроби вести діалог із росіянами не мають сенсу, адже суспільство РФ навіть жодним чином не відреагувало на смерть єдиного опозиціонера Олексія Навального.

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