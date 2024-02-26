Президент Чехії: Війна не закінчиться скоро. Ні Росія, ні Україна не здатні досягти цілей
Президент Чехії Петр Павел вважає, що війна не закінчиться у найближчому майбутньому, оскільки ані Росії, ані Україні не вдається досягти поставлених цілей. Його цитує Czech Radio.
"Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що в принципі має бути підтримано", – сказав Павел.
Російський диктатор Володимир Путін після очікуваного переобрання на нелегітимних виборах, на думку чеського президента, буде прагнути до досягнення хоча б часткових цілей – повного контролю над окупованими регіонами, "особливо над Донбасом".
Павел припускає, що взаємна втома від конфлікту, ймовірно, призведе до переговорів між Україною та Росією. Водночас Київ регулярно заявляє, що не сідатиме з Москвою за стіл переговорів, оскільки та не здатна виконати вимоги щодо виведення військ з українських територій.
- Наприкінці листопада 2023 року Павел заявив, що західні партнери не виконали обіцянку щодо забезпечення озброєннями наступу України.
- Президент Володимир Зеленський вважає, що спроби вести діалог із росіянами не мають сенсу, адже суспільство РФ навіть жодним чином не відреагувало на смерть єдиного опозиціонера Олексія Навального.
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