Президент Чехии: Война не закончится скоро. Ни Россия, ни Украина не могут достичь целей

Петр Павел считает, что Путин будет добиваться расширения контроля над украинскими территориями после нелегитимных выборов в РФ

Петр Павел (Скриншот)

Президент Чехии Петр Павел считает, что война не закончится в обозримом будущем, поскольку ни России, ни Украине не удается достичь поставленных целей. Его цитирует Czech Radio.

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"Логично, что Украина стремится восстановить полный контроль над своей территорией в международно признанных границах, что в принципе должно быть поддержано", – сказал Павел.

Российский диктатор Владимир Путин после ожидаемого переизбрания на нелегитимных выборах, по мнению чешского президента, будет стремиться к достижению хотя бы частичных целей – полного контроля над оккупированными регионами, "особенно над Донбассом".

Павел предполагает, что взаимная усталость от конфликта, вероятно, приведет к переговорам между Украиной и Россией. В то же время Киев регулярно заявляет, что не станет садиться с Москвой за стол переговоров, поскольку та не способна выполнить требования о выводе войск из украинских территорий.

В конце ноября 2023 года Павел заявил, что западные партнеры не выполнили обещание об обеспечении вооружениями наступления Украины.

Президент Владимир Зеленский считает, что попытки вести диалог с россиянами бессмысленны, ведь общество РФ даже никоим образом не отреагировало на смерть единственного оппозиционера Алексея Навального.

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