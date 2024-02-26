Союзники: Рассчитывать на болевой порог России не стоит, она готова на большие потери

Глава Сил обороны Эстонии заявил, что и российское общество, к удивлению Запада, не "сломалось", а поддержало войну против Украины

Мартин Херем (Скриншот)

Когда Россия только начала широкомасштабное вторжение в Украину, страны Запада думали, что у нее есть "болевой порог", однако сейчас его невозможно измерить, и рассчитывать на что-то нет смысла. Об этом заявил глава Сил обороны Эстонии Мартин Херем, передает ERR.

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"Если раньше мы считали, что у России есть предел потерь, то сейчас говорить об этом не приходится", – сказал эстонский генерал. Он добавил, что Россия готова пойти на очень большие потери, чтобы хоть немного продвинуться вперед.

Также, по его словам, не стоит рассчитывать на то, что российское общество сломается.

"Люди, ранее получавшие несколько сотен долларов в месяц, теперь с большим желанием подписывают контракты на участие в войне за 2000 евро или долларов в месяц. Лица, потерявшие работу из-за санкций, теперь задействованы в военной промышленности. Они также считают, что спасают мир от гнилой западной культуры и всего такого", – объяснил Херем.

Кроме того, если Северная Корея сможет поставлять России не только оружие, но и, например, средства его производства, Москва сможет еще долго воевать.

Президент Владимир Зеленский считает, что попытки вести диалог с россиянами бессмысленны, так как общество РФ даже никоим образом не отреагировало на смерть единственного оппозиционера Алексея Навального.

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