IT-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом передали ЗСУ обладнання на 900 000 євро
Збройні Сили України отримали комунікаційне обладнання на 900 000 євро, замовлене в межах ІТ-коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.
У відомстві проінформували, що IT-коаліція закупила для українських бійців ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 000 євро, яке найближчим часом доставлять військовим підрозділам.
Закупівлю необхідного обладнання виконали завдяки агенції НАТО з підтримки та постачання, заявили в міністерстві.
"Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один із наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень", – сказала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.
У межах коаліції вже зібрано внесків на 36 млн євро та ще очікуються на понад 23 млн, додали у відомстві.
- 29 січня 2024 року прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Люксембург долучився до авіаційної коаліції. Глава уряду також відзначив лідерство країни у створенні IT-коаліції.
- 2 травня військово-морські сили ЗСУ включили до складу флоту два патрульні катери, які передала Естонія.
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