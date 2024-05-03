IT-коаліція на чолі з Естонією та Люксембургом передали ЗСУ обладнання на 900 000 євро

Передане обладнання (Фото: Міноборони)

Збройні Сили України отримали комунікаційне обладнання на 900 000 євро, замовлене в межах ІТ-коаліції на чолі з Естонією та Люксембургом. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони.

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У відомстві проінформували, що IT-коаліція закупила для українських бійців ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання вартістю 900 000 євро, яке найближчим часом доставлять військовим підрозділам.

Закупівлю необхідного обладнання виконали завдяки агенції НАТО з підтримки та постачання, заявили в міністерстві.

"Передане обладнання покращить зв’язок та можливість планування задач на тактичному рівні. Це один із наших пріоритетів – закрити запити підрозділів, що стосуються зв’язку на фронті. Вдячна партнерам за відповідальність та швидкість у прийнятті рішень", – сказала заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко.

У межах коаліції вже зібрано внесків на 36 млн євро та ще очікуються на понад 23 млн, додали у відомстві.

ДОВІДКА. ІТ-коаліція – група держав у межах Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") під керівництвом Естонії та Люксембургу. Внески в ІТ-коаліцію зробили Естонія (500 000 євро), Люксембург (10 млн євро) та Нідерланди (10 млн євро). Литва та Латвія також передали матеріальну допомогу у вигляді ліцензій та обладнання. Учасники: Нідерланди, Україна, Бельгія, Велика Британія, Данія, Естонія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург та Японія.

29 січня 2024 року прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що Люксембург долучився до авіаційної коаліції. Глава уряду також відзначив лідерство країни у створенні IT-коаліції.

2 травня військово-морські сили ЗСУ включили до складу флоту два патрульні катери, які передала Естонія.

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