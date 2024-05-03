IT-коалиция во главе с Эстонией и Люксембургом передали ВСУ оборудование на 900 000 евро

Переданное оборудование (Фото: Минобороны)

Вооруженные Силы Украины получили коммуникационное оборудование на 900 000 евро, заказанное в рамках IТ-коалиции во главе с Эстонией и Люксембургом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ведомстве проинформировали, что IT-коалиция закупила для украинских бойцов ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование стоимостью 900 000 евро, которое в ближайшее время будет доставлено военным подразделениям.

Закупку необходимого оборудования выполнили благодаря агентству НАТО по поддержке и поставке, заявили в министерстве.

"Переданное оборудование улучшит связь и возможность планирования задач на тактическом уровне. Это один из наших приоритетов – закрыть запросы подразделений, касающихся связи на фронте. Благодарна партнерам за ответственность и скорость в принятии решений", – сказала заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В рамках коалиции уже собраны взносы на 36 млн евро и еще ожидаются на более 23 млн, добавили в ведомстве.

СПРАВКА. IТ-коалиция – группа государств в рамках Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") под руководством Эстонии и Люксембурга. Взносы в ІТ-коалицию внесли Эстония (500 000 евро), Люксембург (10 млн евро) и Нидерланды (10 млн евро). Литва и Латвия также передали материальную помощь в виде лицензий и оборудования. Участники: Нидерланды, Украина, Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург и Япония.

29 января 2024 года премьер-министр Шмыгаль заявил, что Люксембург присоединился к авиационной коалиции. Глава правительства также отметил лидерство страны по созданию IT-коалиции.

2 мая военно-морские силы ВСУ включили в состав флота два патрульных катера, которые передала Эстония.

Читайте также: ПВО, дроны и не только. Латвия передает Украине новый пакет военной помощи