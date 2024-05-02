Военно-морские силы включили в состав флота переданные Эстонией катера – фото
Катер (Фото: ВМС ВСУ)

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины включили в состав флота два новых катера, которые передала Эстония. Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

В сообщении отмечается, что Эстония передала Украине два почти новых сторожевых катера EML Roland (Р01) и EML Risto (Р02).

Один из катеров назвали в честь города Ирпень, а второй – в честь города Рени, порт которого самый близкий к Эстонии. Они будут выполнять боевые задачи, в том числе по защите гражданского судоходства.

В церемонии включения катеров в состав флота приняла участие делегация от Эстонии во главе с командующим ВМС страны комодором Юри Саска.

"В завершение церемонии гости имели возможность, во время перехода по морю, ознакомиться с обустройством катеров, их ходовыми качествами и увидеть последствия вражеских ударов по портовой инфраструктуре Украины", – отметили в ВМС.

Военно-морские силы включили в состав флота переданные Эстонией катера – фото
ВМС ВСУ
Военно-морские силы включили в состав флота переданные Эстонией катера – фото
ВМС ВСУ
Военно-морские силы включили в состав флота переданные Эстонией катера – фото
ВМС ВСУ
Военно-морские силы включили в состав флота переданные Эстонией катера – фото
ВМС ВСУ
Военно-морские силы включили в состав флота переданные Эстонией катера – фото
ВМС ВСУ
Военно-морские силы включили в состав флота переданные Эстонией катера – фото
ВМС ВСУ
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