Військово-морські сили включили до складу флоту передані Естонією катери – фото
Військово-морські сили Збройних Сил України включили до складу флоту два нові катери, які передала Естонія. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.
У повідомленні зазначається, що Естонія передала Україні два майже нові сторожові катери EML Roland (Р01) і EML Risto (Р02).
Один із катерів назвали на честь міста Ірпінь, другий – на честь міста Рені, порт якого є найближчим до Естонії. Вони виконуватимуть бойові завдання, зокрема із захисту цивільного судноплавства.
У церемонії включення катерів до складу флоту взяла участь делегація від Естонії на чолі з командувачем ВМС країни комодором Юрі Саска.
"Після завершення церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України", − зазначили у ВМС.
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