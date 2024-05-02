Військово-морські сили включили до складу флоту передані Естонією катери – фото

Катери отримали назви "Ірпінь" та "Рені", зазначили в ВМС

Катер (Фото: ВМС ЗСУ)

Військово-морські сили Збройних Сил України включили до складу флоту два нові катери, які передала Естонія. Про це повідомила пресслужба ВМС ЗСУ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У повідомленні зазначається, що Естонія передала Україні два майже нові сторожові катери EML Roland (Р01) і EML Risto (Р02).

Один із катерів назвали на честь міста Ірпінь, другий – на честь міста Рені, порт якого є найближчим до Естонії. Вони виконуватимуть бойові завдання, зокрема із захисту цивільного судноплавства.

У церемонії включення катерів до складу флоту взяла участь делегація від Естонії на чолі з командувачем ВМС країни комодором Юрі Саска.

"Після завершення церемонії гості мали нагоду, під час переходу морем, ознайомитись з облаштуванням катерів, їх ходовими якостями та побачити наслідки ворожих ударів по портовій інфраструктурі України", − зазначили у ВМС.

ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ

ВМС ЗСУ