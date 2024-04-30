ПВО, дроны и не только. Латвия передает Украине новый пакет военной помощи

Премьер страны Эвика Силиня заявила, что Латвия ежегодно выделяет на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП

Эвика Силиня (Фото: ЕРА)

Латвийское правительство утвердило новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, в частности, зенитные пушки и беспилотники. Об этом сообщила премьер страны Эвика Силиня.

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"Правительство только что одобрило передачу украинским Вооруженным Силам зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", – написала она.

Латвия ежегодно выделяет на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП, добавила Силиня, отметив, что таким образом Латвия подтверждает свою поддержку борющемуся против России украинскому народу – наибольшей угрозы миру и мировой безопасности.

NBS MANTIS – это стационарный зенитный комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для защиты от ракетных, минометных и артиллерийских ударов. Он также способен сбивать вражеские беспилотники.

22 апреля министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о готовности правительства передать Украине систему противовоздушной обороны малой дальности.

Он также рассказал, что инициированная Латвией коалиция беспилотников собрала почти 500 млн евро на дроны для ВСУ.

29 апреля латвийская государственная энергокомпания AS Latvenergo заявила, что передала Украине системы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

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