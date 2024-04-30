ПВО, дроны и не только. Латвия передает Украине новый пакет военной помощи
Латвийское правительство утвердило новый пакет военной помощи Украине, в который вошли, в частности, зенитные пушки и беспилотники. Об этом сообщила премьер страны Эвика Силиня.
"Правительство только что одобрило передачу украинским Вооруженным Силам зенитных пушек NBS, тактических беспилотных систем наблюдения и других необходимых материалов. Это поможет улучшить как противовоздушную оборону Украины, так и ее разведывательные возможности", – написала она.
Латвия ежегодно выделяет на военную помощь Украине 0,25% своего ВВП, добавила Силиня, отметив, что таким образом Латвия подтверждает свою поддержку борющемуся против России украинскому народу – наибольшей угрозы миру и мировой безопасности.
NBS MANTIS – это стационарный зенитный комплекс ближнего радиуса действия, предназначенный для защиты от ракетных, минометных и артиллерийских ударов. Он также способен сбивать вражеские беспилотники.
- 22 апреля министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о готовности правительства передать Украине систему противовоздушной обороны малой дальности.
- Он также рассказал, что инициированная Латвией коалиция беспилотников собрала почти 500 млн евро на дроны для ВСУ.
- 29 апреля латвийская государственная энергокомпания AS Latvenergo заявила, что передала Украине системы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.
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