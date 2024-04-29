Латвия передала Украине оборудование для восстановления энергетической инфраструктуры

Труба ТЭС (Фото: Министерство энергетики)

Латвийская государственная энергокомпания AS Latvenergo передала Украине системы оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры государства. Об этом сообщило латвийское издание Delfi.

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В целях восстановления энергосистемы Украины компания Latvenergo передала стране такое оборудование:

→ высоковольтный трансформатор из Рижской гидроэлектростанции мощностью 250 МВА;

→ 60 тонн трансформаторной смазки;

→ компрессор сжатого воздуха GR110.

Доставка оборудования осуществлялась с помощью латвийской Государственной пожарно-спасательной службы. Транспортные расходы были возмещены Евросоюзом, отметили в издании.

Административный директор компании Latvenergo Арнис Кургс отметил, что благодаря поставке оборудования Украине будет предоставлена помощь на бытовом уровне — в частности, в водоснабжении и теплоснабжении больниц, школ и других объектов.

В марте 2024 года Россия активизировала атаки на энергосистему Украины. В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.

12 апреля министр энергетики Галущенко сказал, что украинцам стоит запастись генераторами, пауэрбанками и готовиться к любым сценариям весной и летом.

16 апреля Галущенко сообщил, что Украина в результате обстрелов со стороны России потеряла 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

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