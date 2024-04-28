ДТЭК: С начала большой войны Россия обстреляла украинские теплоэлектростанции 180 раз

Российская атака на энергетику в ночь на 27 апреля стала четвертой самой большой атакой после обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля

Последствия атаки РФ на объект энергетики 27 апреля (Фото: ДТЭК)

С февраля 2022 года российская оккупационная армия атаковала теплоэлектростанции на территории Украины 180 раз. Об этом в эфире Общественного радио рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

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"Если считать с начала полномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции", – сказал он.

В ночь на 27 апреля россияне нанесли ракетные удары по энергообъектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В результате удара серьезно повреждено оборудование на четырех теплоэлектростанциях.

По словам Сахарука, эта российская атака стала четвертой большой атакой после аналогичных обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля.

С марта 2024 года Россия нанесла три массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии.

В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что украинцам стоит запастись генераторами, павербанками и готовиться к любым сценариям весной и летом.

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