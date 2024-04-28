ДТЭК: С начала большой войны Россия обстреляла украинские теплоэлектростанции 180 раз
С февраля 2022 года российская оккупационная армия атаковала теплоэлектростанции на территории Украины 180 раз. Об этом в эфире Общественного радио рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
"Если считать с начала полномасштабного вторжения, то это уже оккупанты почти 180 раз обстреляли наши теплоэлектростанции", – сказал он.
В ночь на 27 апреля россияне нанесли ракетные удары по энергообъектам в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Львовской областях. В результате удара серьезно повреждено оборудование на четырех теплоэлектростанциях.
По словам Сахарука, эта российская атака стала четвертой большой атакой после аналогичных обстрелов 22, 29 марта и 11 апреля.
- С марта 2024 года Россия нанесла три массированных удара по энергосистеме Украины, выведя из строя до 7 ГВт мощностей генерации электроэнергии.
- В результате ударов разрушены Днепровская ГЭС в Запорожье, Харьковская ТЭЦ-5, Змиевская и Трипольская ТЭС компании "Центрэнерго", Бурштынская и Ладыжинская ТЭС компании ДТЭК.
- Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что украинцам стоит запастись генераторами, павербанками и готовиться к любым сценариям весной и летом.
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