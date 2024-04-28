ДТЕК: З початку великої війни Росія обстріляла українські теплоелектростанції 180 разів

Російська атака на енергетику в ніч проти 27 квітня стала четвертою найбільшою атакою після обстрілів 22, 29 березня та 11 квітня

Наслідки атаки РФ на об'єкт енергетики 27 квітня (Фото: ДТЕК)

З лютого 2022 року російська окупаційна армія атакувала теплоелектростанції на території України 180 разів. Про це в ефірі Громадського радіо розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

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"Якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції", – сказав він.

В ніч проти 27 квітня росіяни завдали ракетних ударів по енергооб'єктах в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Внаслідок удару серйозно пошкоджено обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.

За словами Сахарука, ця російська атака стала четвертою великою атакою після аналогічних обстрілів 22, 29 березня та 11 квітня.

З березня 2024 року Росія завдала три масовані удари по енергосистемі України, вивівши з ладу до 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.

Внаслідок ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.

Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що українцям варто запастися генераторами, павербанками й готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.

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