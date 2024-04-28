ДТЕК: З початку великої війни Росія обстріляла українські теплоелектростанції 180 разів
З лютого 2022 року російська окупаційна армія атакувала теплоелектростанції на території України 180 разів. Про це в ефірі Громадського радіо розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
"Якщо рахувати від початку повномасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції", – сказав він.
В ніч проти 27 квітня росіяни завдали ракетних ударів по енергооб'єктах в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях. Внаслідок удару серйозно пошкоджено обладнання на чотирьох теплоелектростанціях.
За словами Сахарука, ця російська атака стала четвертою великою атакою після аналогічних обстрілів 22, 29 березня та 11 квітня.
- З березня 2024 року Росія завдала три масовані удари по енергосистемі України, вивівши з ладу до 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.
- Внаслідок ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.
- Міністр енергетики Герман Галущенко сказав, що українцям варто запастися генераторами, павербанками й готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.
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