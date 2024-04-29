Латвія передала Україні обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури

Труба ТЕС (Фото: Міністерство енергетики)

Латвійська державна енергокомпанія AS Latvenergo передала Україні системи обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури держави. Про це повідомило латвійське видання Delfi.

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З метою відновлення енергосистеми України компанія Latvenergo передала країні таке обладнання:

→ високовольтний трансформатор з Ризької гідроелектростанції потужністю 250 МВА;

→ 60 тонн трансформаторного мастила;

→ компресор стисненого повітря GR110.

Доставлення обладнання здійснювалося за допомогою латвійської Державної пожежно-рятувальної служби. Транспортні витрати були покриті Євросоюзом, зазначили у виданні.

Адміністративний директор компанії Latvenergo Арніс Кургс зауважив, що завдяки постачанню обладнання Україні буде надано допомогу на побутовому рівні — зокрема, у водопостачанні й теплопостачанні лікарень, шкіл та інших об'єктів.

У березні 2024 року Росія активізувала атаки на енергосистему України. Внаслідок ударів зруйновані Дніпровська ГЕС у Запоріжжі, Харківська ТЕЦ-5, Зміївська і Трипільська ТЕС компанії "Центренерго", Бурштинська й Ладижинська ТЕС компанії ДТЕК.

12 квітня міністр енергетики Галущенко сказав, що українцям варто запастися генераторами, павербанками й готуватися до будь-яких сценаріїв весною та влітку.

16 квітня Галущенко повідомив, що Україна внаслідок обстрілів із боку Росії втратила 7 ГВт потужностей генерації електроенергії.

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