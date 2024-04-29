Боеприпасы для танков и ракеты к ПВО. Германия предоставила Украине новый пакет помощи
29 апреля Германия передала новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины, в который вошли боеприпасы к танкам Leopard, гранатометы и другое вооружение. Об этом сообщило правительство страны.
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В частности, Германия передала Украине:
→ 10 БМП Marder;
→ 10 БМП Marder;
→ боеприпасы для танков Leopard 2;
→ одну систему противовоздушной обороны Skynex;
→ 30 000 снарядов для Gepard;
→ ракеты IRIS-T SLM;
→ один радар TRML-4D;
→ 7500 боеприпасов калибра 155 мм;
→ один мостоукладчик BEAVER с запасными частями;
→ одну инженерную машину DACHS;
→ девять минных тралов;
→ одну систему защиты для вертолетов AMPS;
→ 60 подвесных двигателей;
→ шесть тягачей для транспортировки танков M1070 Oshkosh;
→ 18 000 снарядов калибра 40 мм;
→ 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90;
→ минометные боеприпасы;
→ 100 000 аптечек;
→ 2000 камуфляжных сеток;
→ 2000 накидок.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.
- 24 апреля Шольц заявил, что Германия не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus, но заверив в поддержке "всеми путями".
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