Боеприпасы для танков и ракеты к ПВО. Германия предоставила Украине новый пакет помощи

В обновленном перечне военной помощи есть БМП, минные тралы, система защиты вертолетов и другое вооружение

Танк Leopard (Фото: правительство Германии)

29 апреля Германия передала новый пакет военной помощи для Вооруженных Сил Украины, в который вошли боеприпасы к танкам Leopard, гранатометы и другое вооружение. Об этом сообщило правительство страны.

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В частности, Германия передала Украине:



→ 10 БМП Marder;

→ боеприпасы для танков Leopard 2;

→ одну систему противовоздушной обороны Skynex;

→ 30 000 снарядов для Gepard;

→ ракеты IRIS-T SLM;

→ один радар TRML-4D;

→ 7500 боеприпасов калибра 155 мм;

→ один мостоукладчик BEAVER с запасными частями;

→ одну инженерную машину DACHS;

→ девять минных тралов;

→ одну систему защиты для вертолетов AMPS;

→ 60 подвесных двигателей;

→ шесть тягачей для транспортировки танков M1070 Oshkosh;

→ 18 000 снарядов калибра 40 мм;

→ 3000 переносных противотанковых ручных гранатометов RGW 90;

→ минометные боеприпасы;

→ 100 000 аптечек;

→ 2000 камуфляжных сеток;

→ 2000 накидок.

13 апреля Зеленский сообщил, что Германия поставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО.

24 апреля Шольц заявил, что Германия не предоставит Украине дальнобойные ракеты Taurus, но заверив в поддержке "всеми путями".

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