Глава МИД Польши призвал Германию дать Украине ракеты Taurus

Радослав Сикорский (Фото: EPA / OLIVIER HOSLET)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассчитывает на изменение точки зрения канцлера Германии Олафа Шольца на поставку Украине крылатых ракет Taurus после того, как США решили прислать Украине больше ракет ATACMS. Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag и другим медиа издательской группы Axel Springer, в том числе Die Welt.

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Сикорский назвал поставки американских ATACMS с радиусом действия 300 километров "ответом на резкую российскую эскалацию". Он надеется, что и Шольц обратит на это внимание. "Россияне уже разрушили 70% [тепловой] электрогенерации Украины. Это фактически военное преступление", — сказал он.

Министр добавил, что некоторые западные политики сначала считали, что Путин совершил ошибку, начав полномасштабную войну против Украины, и его можно в этом убедить. "Сегодня мы все знаем, что Путин реагирует только на давление, на самые жесткие аргументы грубой силы", – продолжил Сикорский.

Он также напомнил, что недавно в Берлине состоялась конференция по послевоенному восстановлению Украины. "А как насчет того, чтобы не допустить ее разрушения?" – сказал Сикорский.

Канцлер Шольц неоднократно говорил, что Украина не получит Taurus, потому что ее использование связано с немецкой армией. Ее нацеливанием должны заниматься специалисты из Германии, объяснял он. "Если бы мы это сделали, мы были бы вовлечены в войну", — сказал Шольц в субботу на одном из партийных мер в Германии.

Он сказал, что Германия и без Taurus – крупнейший европейский поставщик оружия для Украины.