Глава МЗС Польщі закликав Німеччину дати Україні ракети Taurus

Радослав Сікорський (Фото: EPA / OLIVIER HOSLET)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розраховує на зміну поглядів канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus після того, як США вирішили надіслати Україні більше ракет ATACMS. Про це він сказав у інтерв’ю Bild am Sonntag та іншим медіа видавничої групи Axel Springer, зокрема Die Welt.

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Сікорський назвав постачання американських ATACMS із радіусом дії 300 кілометрів "відповіддю на різку російську ескалацію". Він сподівається, що й Шольц зверне на це увагу. "Росіяни уже зруйнували 70% [теплової] електрогенерації України. Це фактично воєнний злочин", – сказав він.

Міністр додав, що деякі західні політики спочатку вважали, що Путін зробив помилку, розпочавши повномасштабну війну проти України, і його можна в цьому переконати. "Сьогодні ми всі знаємо, що Путін реагує лише на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили", – продовжив Сікорський.

Він також нагадав, що недавно у Берліні відбулася конференція з питань післявоєнної відбудови України. "А як щодо того, аби не допустити її руйнування?" – сказав Сікорський.

Канцлер Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він. "Якщо б ми це зробили, ми були б втягнуті у війну", – сказав Шольц у суботу на одному з партійних заходів у Німеччині.

Він сказав, що Німеччина і без Taurus – найбільший європейський постачальник зброї для України.