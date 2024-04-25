США передали Україні понад 100 ракет ATACMS великої дальності – NYT

ATACMS (Фото: Arizona Army National Guard)

У лютому президент США Джо Байден таємно ухвалив рішення щодо надання Україні понад 100 ракет більшого радіуса дії ATACMS. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на неназваного американського чиновника.

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Співрозмовник The New York Times повідомив, що в лютому Байден схвалив рішення відправити Києву понад 100 ракет ATACMS великої дальності, а також партію касетних боєприпасів різних типів. Вони були частиною пакета допомоги вартістю $300 млн, про який оголошувалось у березні.

У матеріалі йдеться, що Білий дім приховував передання ракет Україні, щоб цим не скористалися росіяни. Якби у Кремлі дізналися, що ракети вже в дорозі, то наказали б вивести із зони їхньої дії свої ключові склади та штаби.

Співрозмовник видання зазначив, що Україна використала ці ракети для удару по російських військах у тимчасово окупованому місті Бердянськ.

24 квітня радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ATACMS увійшли в пакет допомоги, який Байден схвалив 12 березня. Він зазначив, що США й надалі продовжать постачати Україні далекобійні ракети.

Однак Салліван не уточнив, скільки саме ATACMS було надано Україні.

12 березня Politico повідомляло, що адміністрація Байдена може оголосити про постачання Україні "певної кількості" ракет ATACMS, здатних бити на 160 км.

Того ж дня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн. В пакет увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не було повідомлено.

24 квітня видання Politico повідомило, що в березні США таємно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна використала ATACMS у ніч проти 24 квітня.

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