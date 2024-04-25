США передали Україні понад 100 ракет ATACMS великої дальності – NYT
У лютому президент США Джо Байден таємно ухвалив рішення щодо надання Україні понад 100 ракет більшого радіуса дії ATACMS. Про це повідомило видання The New York Times з посиланням на неназваного американського чиновника.
Співрозмовник The New York Times повідомив, що в лютому Байден схвалив рішення відправити Києву понад 100 ракет ATACMS великої дальності, а також партію касетних боєприпасів різних типів. Вони були частиною пакета допомоги вартістю $300 млн, про який оголошувалось у березні.
У матеріалі йдеться, що Білий дім приховував передання ракет Україні, щоб цим не скористалися росіяни. Якби у Кремлі дізналися, що ракети вже в дорозі, то наказали б вивести із зони їхньої дії свої ключові склади та штаби.
Співрозмовник видання зазначив, що Україна використала ці ракети для удару по російських військах у тимчасово окупованому місті Бердянськ.
24 квітня радник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що ATACMS увійшли в пакет допомоги, який Байден схвалив 12 березня. Він зазначив, що США й надалі продовжать постачати Україні далекобійні ракети.
Однак Салліван не уточнив, скільки саме ATACMS було надано Україні.
- 12 березня Politico повідомляло, що адміністрація Байдена може оголосити про постачання Україні "певної кількості" ракет ATACMS, здатних бити на 160 км.
- Того ж дня США оголосили військову допомогу Україні на $300 млн. В пакет увійшли артилерійські снаряди та боєприпаси для HIMARS. Про постачання ATACMS офіційно не було повідомлено.
- 24 квітня видання Politico повідомило, що в березні США таємно відправили в Україну ракети ATACMS великої дальності. Голос Америки, посилаючись на неназваного високопосадовця зі США, повідомив, що Україна використала ATACMS у ніч проти 24 квітня.
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