США передали Украине более 100 ракет ATACMS большой дальности – NYT

ATACMS (Фото: Arizona Army National Guard)

В феврале президент США Джо Байден тайно принял решение о предоставлении Украине более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Собеседник The New York Times сообщил, что в феврале Байден одобрил решение отправить Киеву более 100 ракет ATACMS большой дальности, а также партию кассетных боеприпасов разных типов. Они являлись частью пакета помощи стоимостью $300 млн, о котором было объявлено в марте.

В материале говорится, что Белый дом скрывал отправку ракет Украине, чтобы этим не воспользовались россияне. Если бы в Кремле узнали, что ракеты уже в пути, то приказали бы вывести из зоны их действия свои ключевые склады и штабы.

Собеседник издания отметил, что Украина использовала эти ракеты для удара по российским войскам во временно оккупированном городе Бердянск.

24 апреля советник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ATACMS вошли в пакет помощи, который Байден одобрил 12 марта. Он отметил, что США и дальше продолжат поставлять Украине дальнобойные ракеты.

Однако Салливан не уточнил, сколько именно ATACMS было предоставлено Украине.

12 марта Politico сообщало, что администрация Байдена может объявить о поставках Украине "определенного количества" ракет ATACMS, способных бить на 160 км.

В тот же день США объявили военную помощь Украине на $300 млн. В пакет вошли артиллерийские снаряды и боеприпасы HIMARS. О поставках ATACMS официально не сообщалось.

24 апреля издание Politico сообщило, что в марте США тайно отправили в Украину ракеты ATACMS большой дальности. Голос Америки, ссылаясь на неназванного высокопоставленного чиновника из США, сообщил, что Украина использовала ATACMS в ночь на 24 апреля.

Читайте также: Зеленский: В договоренностях о ATACMS для Украины все точки расставлены