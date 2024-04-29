Боєприпаси для танків та ракети до ППО. Німеччина надала Україні новий пакет допомоги

В оновленому переліку військової допомоги є БМП, мінні трали, система захисту вертольотів та інше озброєння

Танк Leopard (Фото: уряд Німеччини)

29 квітня Німеччина передала новий пакет військової допомоги для Збройних Сил України, до якого увійшли боєприпаси до танків Leopard, гранатомети та інше озброєння. Про це повідомив уряд країни.

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Зокрема, Німеччина передала Україні:



→ 10 БМП Marder;

→ боєприпаси для танків Leopard 2;

→ одну систему протиповітряної оборони Skynex;

→ 30 000 снарядів для Gepard;

→ ракети IRIS-T SLM;

→ один радар TRML-4D;

→ 7500 боєприпасів калібру 155 мм;

→ один мостоукладач BEAVER із запасними частинами;

→ одну інженерну машину DACHS;

→ дев'ять мінних тралів;

→ одну систему захисту для вертольотів AMPS;

→ 60 підвісних двигунів;

→ шість тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh;

→ 18 000 снарядів калібру 40 мм;

→ 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;

→ мінометні боєприпаси;

→ 100 000 аптечок;

→ 2000 камуфляжних сіток;

→ 2000 накидок.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина постачить Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО.

24 квітня Шольц заявив, що Німеччина не надасть Україні далекобійні ракети Taurus, водночас запевнив у підтримці "усіма шляхами".

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