ППО, дрони й не тільки. Латвія передає Україні новий пакет військової допомоги
Латвійський уряд затвердив новий пакет військової допомоги Україні, у який увійшли, зокрема, зенітні гармати та безпілотники. Про це повідомила прем'єрка країни Евіка Сіліня.
"Уряд щойно схвалив передання українським Збройним Силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження й інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", – написала вона.
Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП, додала Сіліня, зазначивши, що таким чином Латвія засвідчує свою підтримку українському народу, який бореться проти Росії – найбільшої загрози для миру та світової безпеки.
NBS MANTIS – це стаціонарний зенітний комплекс ближнього радіуса дії, призначений для захисту від ракетних, мінометних та артилерійських ударів. Він також здатен збивати ворожі безпілотники.
- 22 квітня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про готовність уряду передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.
- Він також розповів, що ініційована Латвією коаліція безпілотників зібрала майже 500 млн євро на дрони для ЗСУ.
- 29 квітня латвійська державна енергокомпанія AS Latvenergo заявила, що передала Україні системи обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.
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