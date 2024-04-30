ППО, дрони й не тільки. Латвія передає Україні новий пакет військової допомоги

Прем'єрка країни Евіка Сіліня заявила, що Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП

Евіка Сіліня (Фото: ЕРА)

Латвійський уряд затвердив новий пакет військової допомоги Україні, у який увійшли, зокрема, зенітні гармати та безпілотники. Про це повідомила прем'єрка країни Евіка Сіліня.

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"Уряд щойно схвалив передання українським Збройним Силам зенітних гармат NBS, тактичних безпілотних систем спостереження й інших необхідних матеріалів. Це допоможе покращити як протиповітряну оборону України, так і її розвідувальні можливості", – написала вона.

Латвія щороку виділяє на військову допомогу Україні 0,25% свого ВВП, додала Сіліня, зазначивши, що таким чином Латвія засвідчує свою підтримку українському народу, який бореться проти Росії – найбільшої загрози для миру та світової безпеки.

NBS MANTIS – це стаціонарний зенітний комплекс ближнього радіуса дії, призначений для захисту від ракетних, мінометних та артилерійських ударів. Він також здатен збивати ворожі безпілотники.

22 квітня міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про готовність уряду передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.

Він також розповів, що ініційована Латвією коаліція безпілотників зібрала майже 500 млн євро на дрони для ЗСУ.

29 квітня латвійська державна енергокомпанія AS Latvenergo заявила, що передала Україні системи обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури.

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