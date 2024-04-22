Міністр оборони Латвії: Країна готова передати Україні ППО малої дальності

Андріс Спрудс (Фото: EPA)

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про готовність уряду передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності. Відповідну заяву посадовець зробив, розмовляючи зі ЗМІ 22 квітня.

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За його словами, є держави, що мають Patriot, і є держави, в яких їх немає.

"Але мовиться не тільки про Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Однак, якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем", — зазначив очільник латвійського Міноборони.

Спрудс підкреслив, що Латвія готова зробити свій внесок у ППО України.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде протиповітряна оборона малої дальності", — додав він.

27 березня Кулеба заявив, що системами Patriot володіє низка держав світу й ці комплекси мають бути передані Україні у найкоротші терміни.

6 квітня Зеленський сказав, що Україні потрібно 25 систем Patriot 1 по шість-вісім батарей у кожній, щоб повністю закрити небо держави.

10 квітня високий представник ЄС Боррель сказав, що ЄС робить замало для підтримки України, адже європейські армії мають близько 100 батарей Patriot.

13 квітня Зеленський повідомив, що Німеччина надасть Україні додаткову систему Patriot та ракети до наявних систем ППО. Того самого дня він заявив, що обидві сторони працюють над наданням Силам оборони додаткової системи IRIS-T. 18 квітня Шольц заявив, що Україна може отримати додаткові системи протиповітряної оборони від партнерів по НАТО.

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