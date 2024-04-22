Кулеба – міністрам оборони та закордонних справ ЄС: Час діяти, а не дискутувати

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна здатна запобігти найгіршим сценаріям, якщо союзники почнуть діяти разом й без страху, конкретні рішення щодо допомоги необхідні вже сьогодні. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час звернення до міністрів оборони, а також закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.

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Кулеба нагадав своїм колегам заклик президента Володимира Зеленського щодо негайних дій, а не дискусій.

"Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", – заявив міністр.

Міністр привітав рішення Палати представників Конгресу США щодо надання пакета підтримки Україні. Однак очільник МЗС зауважив, що європейському континенту не варто розслаблятись, оскільки захист Європи – є справою європейців.

"За пів року дискусій у США Європа продемонструвала справжнє лідерство та здатність діяти. Я вдячний вам за це. Мусимо запамʼятати це відчуття та продовжити такий рух Європи вперед", – додав він.

10 квітня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, снаряди, безпілотники, гвинтівки, системи розмінування та інше озброєння.

13 квітня стало відомо, що Шольц ухвалив рішення передати Україні ще одну систему ППО Patriot. 18 квітня Німеччина пообіцяла поставити Україні додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T.

20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні. LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.

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