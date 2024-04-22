Кулеба – міністрам оборони та закордонних справ ЄС: Час діяти, а не дискутувати
Україна здатна запобігти найгіршим сценаріям, якщо союзники почнуть діяти разом й без страху, конкретні рішення щодо допомоги необхідні вже сьогодні. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час звернення до міністрів оборони, а також закордонних справ країн-членів Європейського Союзу.
Кулеба нагадав своїм колегам заклик президента Володимира Зеленського щодо негайних дій, а не дискусій.
"Ми здатні запобігти гіршим сценаріям, якщо діятимемо разом і без страху. Потрібні вже сьогодні конкретні та сміливі рішення щодо якнайшвидшого надання Україні додаткових систем Patriot та SAMP/T, ракет до них, артилерії та боєприпасів, іншої зброї та обладнання. Зараз, коли ви зібралися за одним столом, час діяти, а не дискутувати", – заявив міністр.
Міністр привітав рішення Палати представників Конгресу США щодо надання пакета підтримки Україні. Однак очільник МЗС зауважив, що європейському континенту не варто розслаблятись, оскільки захист Європи – є справою європейців.
"За пів року дискусій у США Європа продемонструвала справжнє лідерство та здатність діяти. Я вдячний вам за це. Мусимо запамʼятати це відчуття та продовжити такий рух Європи вперед", – додав він.
- 10 квітня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли, снаряди, безпілотники, гвинтівки, системи розмінування та інше озброєння.
- 13 квітня стало відомо, що Шольц ухвалив рішення передати Україні ще одну систему ППО Patriot. 18 квітня Німеччина пообіцяла поставити Україні додаткову систему протиповітряної оборони IRIS-T.
- 20 квітня Палата представників США 311 голосами схвалила допомогу Україні. LIGA.net детально розписала, що містить пакет допомоги США для України. Загалом відомо, що для України виділять $60,84 млрд. З них $23,2 млрд підуть на поповнення американських озброєнь, запасів та об'єктів.
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