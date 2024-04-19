Кулеба: Країни G7 визначили "конкретні кроки" для допомоги Україні

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що його колеги з країн G7 визначили "конкретні кроки", які необхідні для допомоги Україні у війні проти Росії. Його слова цитує агентство Reuters.

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За словами очільника МЗС, Захід має можливість "якнайшвидше" надати Україні всі необхідні ресурси, щоб "врятувати Європу від більшої війни".

"Ми визначили конкретні кроки, які західні партнери зроблять, щоб допомогти Україні", – заявив Кулеба, не надавши жодних подробиць.

Наразі міністр перебуває в Італії для участі в переговорах із країнами з G7. Одна з головних тем – передання систем протиповітряної оборони Україні.

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