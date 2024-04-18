Кулеба відкрив "дипломатичну таємницю": Не тільки Нідерланди готові купити Patriot для ЗСУ

Глава МЗС наголосив, що більше не треба шукати батареї ППО в інших країнах – вже добре всім відомо, де вони

Дмитро Кулеба (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що не тільки Нідерланди готові купити системи протиповітряної оборони Patriot для України, але не став конкретизувати. Про це він сказав в ефірі телемарафону після зустрічі глав МЗС країн G7 в Італії.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами Кулеби, в кулуарах була "дуже відверта" розмова з приводу необхідності зміцнення української протиповітряної оборони, і "абсолютно всі" зосереджені на ухваленні рішень.

"Вже не треба шукати батареї, вже добре всім відомо, де ці батареї. Все, що говорила Україна раніше, підтвердилося. Навіть більше є батарей, ніж 100, про які ми говорили", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що вже є конкретика з приводу того, з яких країн можна швидко доставити батареї ППО.

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot в будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве", – сказав Кулеба.

6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.

10 квітня глава європейської дипломатії Боррель зазначив, що армії країн ЄС мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати навіть сім, про які відчайдушно просить Україна.