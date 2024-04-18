Кулеба відкрив "дипломатичну таємницю": Не тільки Нідерланди готові купити Patriot для ЗСУ
Дмитро Кулеба (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що не тільки Нідерланди готові купити системи протиповітряної оборони Patriot для України, але не став конкретизувати. Про це він сказав в ефірі телемарафону після зустрічі глав МЗС країн G7 в Італії.

За словами Кулеби, в кулуарах була "дуже відверта" розмова з приводу необхідності зміцнення української протиповітряної оборони, і "абсолютно всі" зосереджені на ухваленні рішень.

"Вже не треба шукати батареї, вже добре всім відомо, де ці батареї. Все, що говорила Україна раніше, підтвердилося. Навіть більше є батарей, ніж 100, про які ми говорили", – сказав Кулеба.

Він зазначив, що вже є конкретика з приводу того, з яких країн можна швидко доставити батареї ППО.

"Відкрию невеличку дипломатичну таємницю: Нідерланди не єдина держава, яка готова прямо зараз купити батарею Patriot в будь-якої країни світу за ціну, яку ця країна назве", – сказав Кулеба.

  • 6 квітня Зеленський заявив, що Україні потрібно 25 систем протиповітряної оборони Patriot по шість-вісім батарей у кожній, аби повністю закрити небо.
  • 10 квітня глава європейської дипломатії Боррель зазначив, що армії країн ЄС мають близько 100 батарей Patriot, але "все ще неспроможні" надати навіть сім, про які відчайдушно просить Україна.
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