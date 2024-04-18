Кулеба открыл "дипломатическую тайну": Не только Нидерланды готовы купить Patriot для ВСУ

Глава МИД подчеркнул, что больше не нужно искать батареи ПВО в других странах – уже хорошо всем известно, где они

Дмитрий Кулеба (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что не только Нидерланды готовы купить системы противовоздушной обороны Patriot для Украины, но не стал конкретизировать. Об этом он сказал в эфире телемарафона после встречи глав МИД стран G7 в Италии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По словам Кулебы, в кулуарах был "очень откровенный" разговор по поводу необходимости укрепления украинской противовоздушной обороны, и "совершенно все" сосредоточены на принятии решений.

"Уже не нужно искать батареи, уже хорошо всем известно, где эти батареи. Все, что говорила Украина раньше, подтвердилось. Даже больше батарей, чем 100, о которых мы говорили", – сказал Кулеба.

Он отметил, что уже есть конкретика по поводу того, из каких стран можно быстро доставить батареи ПВО.

"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет", – сказал Кулеба.

6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.

10 апреля глава европейской дипломатии Боррель отметил, что у армий стран ЕС есть около 100 батарей Patriot, а Украине не могут предоставить даже семь, о которых отчаянно просит Киев.