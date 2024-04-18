Кулеба открыл "дипломатическую тайну": Не только Нидерланды готовы купить Patriot для ВСУ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что не только Нидерланды готовы купить системы противовоздушной обороны Patriot для Украины, но не стал конкретизировать. Об этом он сказал в эфире телемарафона после встречи глав МИД стран G7 в Италии.
По словам Кулебы, в кулуарах был "очень откровенный" разговор по поводу необходимости укрепления украинской противовоздушной обороны, и "совершенно все" сосредоточены на принятии решений.
"Уже не нужно искать батареи, уже хорошо всем известно, где эти батареи. Все, что говорила Украина раньше, подтвердилось. Даже больше батарей, чем 100, о которых мы говорили", – сказал Кулеба.
Он отметил, что уже есть конкретика по поводу того, из каких стран можно быстро доставить батареи ПВО.
"Открою небольшую дипломатическую тайну: Нидерланды не единственное государство, которое готово прямо сейчас купить батарею Patriot у любой страны мира по цене, которую эта страна назовет", – сказал Кулеба.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.
- 10 апреля глава европейской дипломатии Боррель отметил, что у армий стран ЕС есть около 100 батарей Patriot, а Украине не могут предоставить даже семь, о которых отчаянно просит Киев.
- 13 апреля Германия объявила, что предоставит Украине дополнительную систему Patriot.
- 17 апреля премьер Нидерландов Рютте выступил с инициативой выкупить системы Patriot у стран, которые не хотят передавать их Украине.
- 18 апреля Шольц заявил, что Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО.