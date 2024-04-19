Кулеба: Страны G7 определили "конкретные шаги" для помощи Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его коллеги из стран G7 определили "конкретные шаги", необходимые для помощи Украине в войне против России. Его слова цитирует агентство Reuters.
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По словам главы МИД, Запад имеет возможность "как можно быстрее" предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы "спасти Европу от большей войны".
"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры сделают, чтобы помочь Украине", – заявил Кулеба, не предоставив никаких подробностей.
Сейчас министр находится в Италии для участия в переговорах со странами из G7. Одна из главных тем – передача систем противовоздушной обороны Украине.
- 6 апреля Зеленский заявил, что Украине нужно 25 систем противовоздушной обороны Patriot по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо.
- 10 апреля глава европейской дипломатии Боррель отметил, что армии стран ЕС имеют около 100 батарей Patriot, но "все еще не в состоянии" предоставить даже семь, о которых отчаянно просит Украина.
- 13 апреля Германия объявила, что предоставит Украине дополнительную систему Patriot, а 18 апреля Шольц заявил, что Украина может получить еще шесть систем Patriot от партнеров по НАТО.
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