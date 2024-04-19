Кулеба: Страны G7 определили "конкретные шаги" для помощи Украине
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что его коллеги из стран G7 определили "конкретные шаги", необходимые для помощи Украине в войне против России. Его слова цитирует агентство Reuters.

По словам главы МИД, Запад имеет возможность "как можно быстрее" предоставить Украине все необходимые ресурсы, чтобы "спасти Европу от большей войны".

"Мы определили конкретные шаги, которые западные партнеры сделают, чтобы помочь Украине", – заявил Кулеба, не предоставив никаких подробностей.

Сейчас министр находится в Италии для участия в переговорах со странами из G7. Одна из главных тем – передача систем противовоздушной обороны Украине.

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