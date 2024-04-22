Кулеба – министрам обороны и иностранных дел ЕС: Время действовать, а не дискутировать

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина способна предотвратить худшие сценарии, если союзники начнут действовать вместе и без страха, конкретные решения о помощи необходимы уже сегодня. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба во время обращения к министрам обороны, а также иностранных дел стран-членов Европейского союза.

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Кулеба напомнил своим коллегам призыв президента Владимира Зеленского о немедленных действиях, а не дискуссиях.

"Мы способны предотвратить худшие сценарии, если будем действовать вместе и без страха. Нужны уже сегодня конкретные и смелые решения по скорейшему предоставлению Украине дополнительных систем Patriot и SAMP/T, ракет к ним, артиллерии и боеприпасов, другого оружия и оборудования. Сейчас, когда вы собрались за одним столом, время действовать, а не дискутировать", – заявил министр.

Министр приветствовал решение Палаты представителей Конгресса США о предоставлении пакета поддержки Украине. Однако, глава МИД отметил, что европейскому континенту не стоит расслабляться, поскольку защита Европы – является делом европейцев.

"За полгода дискуссий в США Европа продемонстрировала настоящее лидерство и способность действовать. Я благодарен вам за это. Мы должны запомнить это ощущение и продолжить такое движение Европы вперед", – добавил он.

10 апреля Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды, беспилотники, винтовки, системы разминирования и другое вооружение.

новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды, беспилотники, винтовки, системы разминирования и другое вооружение. 13 апреля стало известно, что Шольц принял решение передать Украине еще одну систему ПВО Patriot. 18 апреля Германия пообещала поставить Украине дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T.

передать Украине еще одну систему ПВО Patriot. 18 апреля поставить Украине дополнительную систему противовоздушной обороны IRIS-T. 20 апреля Палата представителей США 311 голосами одобрила помощь Украине. LIGA.net подробно расписала , что содержит пакет помощи США для Украины. В целом известно, что для Украины выделят $60,84 млрд. Из них $23,2 млрд пойдут на пополнение американских вооружений, запасов и объектов.