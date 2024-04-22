Министр обороны Латвии: Страна готова передать Украине ПВО малой дальности

Андрис Спрудс (Фото: EPA)

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о готовности правительства передать Украине систему противовоздушной обороны малой дальности. Соответствующее заявление чиновник сделал, разговаривая со СМИ 22 апреля.

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По его словам, есть государства, имеющие Patriot, и есть государства, у которых их нет.

"Но речь идет не только о Patriot. Они, конечно, очень важны, это также отметили наши украинские партнеры. Однако, если мы говорим о противовоздушной обороне, то довольно широкий спектр различных систем", – отметил глава латвийского Минобороны.

Спрудс подчеркнул, что Латвия готова сделать свой вклад в ПВО Украины.

"Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет противовоздушная оборона малой дальности", – добавил он.

27 марта Кулеба заявил , что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки.

, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки. 6 апреля Зеленский сказал , что Украине нужно 25 систем Patriot 1 по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.

, что Украине нужно 25 систем Patriot 1 по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства. 10 апреля высокий представитель ЕС Боррель сказал , что ЕС делает мало для поддержки Украины, ведь у европейских армий есть около 100 батарей Patriot.

, что ЕС делает мало для поддержки Украины, ведь у европейских армий есть около 100 батарей Patriot. 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО. В тот же день он заявил , что обе стороны работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы IRIS-T. 18 апреля Шольц заявил , что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров по НАТО.