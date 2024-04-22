Министр обороны Латвии: Страна готова передать Украине ПВО малой дальности
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс объявил о готовности правительства передать Украине систему противовоздушной обороны малой дальности. Соответствующее заявление чиновник сделал, разговаривая со СМИ 22 апреля.
По его словам, есть государства, имеющие Patriot, и есть государства, у которых их нет.
"Но речь идет не только о Patriot. Они, конечно, очень важны, это также отметили наши украинские партнеры. Однако, если мы говорим о противовоздушной обороне, то довольно широкий спектр различных систем", – отметил глава латвийского Минобороны.
Спрудс подчеркнул, что Латвия готова сделать свой вклад в ПВО Украины.
"Мы говорим о многоуровневом подходе, так что, конечно, это будет противовоздушная оборона малой дальности", – добавил он.
- 27 марта Кулеба заявил, что системами Patriot владеет ряд государств мира и эти комплексы должны быть переданы Украине в кратчайшие сроки.
- 6 апреля Зеленский сказал, что Украине нужно 25 систем Patriot 1 по шесть-восемь батарей в каждой, чтобы полностью закрыть небо государства.
- 10 апреля высокий представитель ЕС Боррель сказал, что ЕС делает мало для поддержки Украины, ведь у европейских армий есть около 100 батарей Patriot.
- 13 апреля Зеленский сообщил, что Германия предоставит Украине дополнительную систему Patriot и ракеты к имеющимся системам ПВО. В тот же день он заявил, что обе стороны работают над предоставлением Силам обороны дополнительной системы IRIS-T. 18 апреля Шольц заявил, что Украина может получить дополнительные системы противовоздушной обороны от партнеров по НАТО.
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