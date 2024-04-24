Коаліція дронів вже зібрала для України майже 500 млн євро – міністр оборони Латвії

FPV-дрон (Фото: Facebook Михайла Федорова)

Ініційована Латвією коаліція безпілотників зібрала майже 500 млн євро на дрони для Збройних Сил України. Про це міністр оборони країни Андріс Спрудс повідомив у X (Twitter).

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За його словами, Данія та Нідерланди оголосили про спільну закупівлю безпілотників для ЗСУ на 400 млн євро. Канада інвестує в ініціативу 70 млн євро. Латвія оголосила про надання 10 млн євро. І ще 3 млн євро виділила Литва.

"І це лише початок. Тривають активні переговори з іншими країнами коаліції безпілотників", – наголосив Спрудс.

16 січня Спрудс заявив, що Латвія працює над створенням коаліції з майже 20 країн, щоб надати Україні тисячі безпілотників.

25 січня в Міноборони повідомили, що Швеція й Велика Британія долучилися до коаліції дронів.

15 лютого британський уряд повідомив, що Велика Британія та Латвія очолять коаліцію безпілотників, у межах якої нададуть Україні тисячі дронів на $250 млн.

21 березня міністр оборони Австралії Річард Марлз заявив, що країна приєднується до коаліції дронів.

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