Командувач Нацгвардії: На деяких напрямках 70-80% бронетехніки росіян знищують дрони

Олександр Півненко зазначив, що є підрозділи НГУ, які знищили техніки окупантів на мільйони доларів

Олександр Півненко (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

На деяких напрямках фронту близько 70-80% бронетехніки противника Сили оборони знищують за допомогою безпілотників. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.

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"Зараз це вже війна дронів. Поки паритету у росіян з нами немає. У нас є серйозні бомбери, типу Heavy Shot чи Баби Яги, які носять серйозні заряди. В цьому напрямку ми лідируємо", – заявив Півненко.

За його словами, у росіян з’явилося багато FPV-дронів, однак Сили оборони також нарощують кількість безпілотників.

"Нацгвардія налагодила власне ефективне виробництво дронів. Плюс бригади на своєму рівні відпрацьовують – всі мають людей, які майструють, перепрошивають, роблять боєприпаси", – зазначив командувач НГУ.

Півненко наголосив, що на деяких напрямках до 70-80% бронетехніки противника знищують саме дрони. Він зазначив, що є підрозділи НГУ, які працюють виключно з дронами, тож їхні результати – знищена російська техніка на мільйони доларів.

19 грудня 2023 року Зеленський пообіцяв, що Україна протягом 2024 року виробить мільйон дронів.

Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробила понад 50 000 FPV-дронів на місяць.

У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.

29 лютого 2024 року у Мінстратегпромі повідомили, що в Україні за два місяці виготовили 200 000 FPV-дронів.

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