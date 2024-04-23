Командувач Нацгвардії: На деяких напрямках 70-80% бронетехніки росіян знищують дрони
На деяких напрямках фронту близько 70-80% бронетехніки противника Сили оборони знищують за допомогою безпілотників. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко.
"Зараз це вже війна дронів. Поки паритету у росіян з нами немає. У нас є серйозні бомбери, типу Heavy Shot чи Баби Яги, які носять серйозні заряди. В цьому напрямку ми лідируємо", – заявив Півненко.
За його словами, у росіян з’явилося багато FPV-дронів, однак Сили оборони також нарощують кількість безпілотників.
"Нацгвардія налагодила власне ефективне виробництво дронів. Плюс бригади на своєму рівні відпрацьовують – всі мають людей, які майструють, перепрошивають, роблять боєприпаси", – зазначив командувач НГУ.
Півненко наголосив, що на деяких напрямках до 70-80% бронетехніки противника знищують саме дрони. Він зазначив, що є підрозділи НГУ, які працюють виключно з дронами, тож їхні результати – знищена російська техніка на мільйони доларів.
- 19 грудня 2023 року Зеленський пообіцяв, що Україна протягом 2024 року виробить мільйон дронів.
- Міністр Камишін згодом уточнив, що глава держави мав на увазі лише FPV-дрони. За його словами, вже у грудні Україна виробила понад 50 000 FPV-дронів на місяць.
- У Міноборони заявили, що Україна нарощує виробництво дронів-камікадзе, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів на фронті.
- 29 лютого 2024 року у Мінстратегпромі повідомили, що в Україні за два місяці виготовили 200 000 FPV-дронів.
Читайте також: "Росіяни готують неприємні сюрпризи", – командувач Нацгвардії Олександр Півненко