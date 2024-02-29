В Україні виготовили 200 000 FPV-дронів за два місяці – Мінстратегпром

Фото: 110 окрема механізована бригада ЗСУ

У січні-лютому українські виробники виготовили близько 200 000 FPV-дронів. Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в коментарі для видання Forbes.

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За її словами, українські потужності дозволяють виготовляти близько 100 000 безпілотників на місяць. Це більше, ніж президент Володимир Зеленський говорив на підсумковій пресконференції в грудні 2023 року.

Гвоздяр зазначила, що спроможності українських виробництв досягнуть рівня 2 млн безпілотників різних типів, зокрема FPV. Крім цього, українські інженери працюють над розробкою FPV-дронів типу "крило" та розвідувальних безпілотників – аналогів Mavic.

19 грудня 2023 року Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво планує випустити мільйон безпілотників до кінця 2024 року.

18 лютого Михайло Федоров повідомив, що Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських "Ланцетів".

25 лютого Федоров заявив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона дронів. Також, за його словами, 90% безпілотників, які зараз Україна використовує на полі бою, – українського виробництва.

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