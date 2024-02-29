В Україні виготовили 200 000 FPV-дронів за два місяці – Мінстратегпром
У січні-лютому українські виробники виготовили близько 200 000 FPV-дронів. Про це заявила заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр в коментарі для видання Forbes.
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За її словами, українські потужності дозволяють виготовляти близько 100 000 безпілотників на місяць. Це більше, ніж президент Володимир Зеленський говорив на підсумковій пресконференції в грудні 2023 року.
Гвоздяр зазначила, що спроможності українських виробництв досягнуть рівня 2 млн безпілотників різних типів, зокрема FPV. Крім цього, українські інженери працюють над розробкою FPV-дронів типу "крило" та розвідувальних безпілотників – аналогів Mavic.
- 19 грудня 2023 року Володимир Зеленський заявив, що українське виробництво планує випустити мільйон безпілотників до кінця 2024 року.
- 18 лютого Михайло Федоров повідомив, що Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських "Ланцетів".
- 25 лютого Федоров заявив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона дронів. Також, за його словами, 90% безпілотників, які зараз Україна використовує на полі бою, – українського виробництва.
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