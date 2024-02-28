У Мінцифри показали новий багаторазовий дрон-бомбер. ЗСУ дали фідбек – фото

Безпілотник від учасників кластера Brave1 вже використовується у підрозділах Сил оборони України

Дрон-бомбер (Фото: Telegram-канал Михайла Федорова)

Українські розробники створили багаторазовий дрон-бомбер Hummel, який може нести вагу до двох кілограмів на відстань до 20 км. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За його словами, безпілотник від учасників платформи Brave1 пройшов комісію Міністерства оборони й вже використовується на різних ділянках фронту.

Telegram-канал Михайла Федорова

"Підрозділи, які користуються дроном, зазначили його нестандартні частоти керування, жорстку раму та ніжки, завдяки яким він здійснює м’яку посадку", – написав Федоров.

Також він наголосив, що команда інженерів працює над розробкою розвідувальних безпілотників. Це будуть дрони, які збиратимуть інформацію про ворога й оброблятимуть її в реальному часі за допомогою штучного інтелекту.

Telegram-канал Михайла Федорова

18 лютого Михайло Федоров повідомив, що Україна провела успішні випробування далекобійних дронів-камікадзе по типу російських "Ланцетів".

25 лютого Федоров заявив, що у 2024 році Україна досягне мети виробництва мільйона дронів. Також, за його словами, 90% безпілотників, які зараз Україна використовує на полі бою – українського виробництва.

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