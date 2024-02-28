В Минцифры показали новый многоразовый дрон-бомбер. ВСУ дали фидбек – фото
Украинские разработчики создали многоразовый дрон-бомбер Hummel, который может нести до двух килограммов на расстояние до 20 км. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
По его словам, беспилотник от участников платформы Brave1 прошел комиссию Министерства обороны и уже используется на разных участках фронта.
"Подразделения, которые пользуются дроном, отметили его нестандартные частоты управления, жесткую раму и ножки, благодаря которым он совершает мягкую посадку", – написал Федоров.
Также он подчеркнул, что команда инженеров работает над разработкой разведывательных беспилотников. Это будут дроны, собирающие информацию о враге и обрабатывающие ее в реальном времени с помощью искусственного интеллекта.
- 18 февраля Михаил Федоров сообщил, что Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов".
- 25 февраля Федоров заявил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона дронов. По его словам, 90% беспилотников, которые сейчас Украина использует на поле боя – украинского производства.
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