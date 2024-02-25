Глава Мінцифри: В майбутньому оператори зможуть керувати дронами далеко від фронту

На уточнююче запитання, звідки саме, Федоров заявив: "Це зможуть робити хлопці з Вінниці та Львова"

Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на форумі "Україна. Рік 2024", що у майбутньому оператори дронів зможуть керувати ними далеко поза зонами бойових дій.

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"Це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка розшириться, наскільки багато різних типів БпЛА можна запускати дистанційно. Але по факту нинішні технології дозволяють це робити <...> У нас є доступ до найкращих технологій, використовується супутниковий зв’язок багатьох країн НАТО", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, звідки саме оператори зможуть керувати безпілотниками, Федоров заявив: "Це зможуть робити хлопці з Вінниці та Львова".

90% безпілотників, які зараз українські військові використовують на полі бою – українського виробництва, заявив сьогодні Федоров.

Сили безпілотних систем дадуть можливість завдавати росіянам максимальних втрат, повідомив заступник головкома ЗСУ Вадим Сухаревський.

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