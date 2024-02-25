Глава Мінцифри: В майбутньому оператори зможуть керувати дронами далеко від фронту
Михайло Федоров (Фото: LIGA.net)

Віцепрем’єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив на форумі "Україна. Рік 2024", що у майбутньому оператори дронів зможуть керувати ними далеко поза зонами бойових дій.

"Це вже працює, тільки тепер продуктова лінійка розшириться, наскільки багато різних типів БпЛА можна запускати дистанційно. Але по факту нинішні технології дозволяють це робити <...> У нас є доступ до найкращих технологій, використовується супутниковий зв’язок багатьох країн НАТО", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, звідки саме оператори зможуть керувати безпілотниками, Федоров заявив: "Це зможуть робити хлопці з Вінниці та Львова".

  •  90% безпілотників, які зараз українські військові використовують на полі бою – українського виробництва, заявив сьогодні Федоров.
  • Сили безпілотних систем дадуть можливість завдавати росіянам максимальних втрат, повідомив заступник головкома ЗСУ Вадим Сухаревський.

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