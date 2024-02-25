Сили безпілотних систем дадуть можливість завдавати росіянам максимальних втрат – ЗСУ

За словами Вадима Сухаревського, підрозділи Сил безпілотних систем – це буде потужний кулак, який вирішуватиме реальні завдання на полі бою

Вадим Сухаревський (Скриншот з відео)

Метою Сил безпілотних систем є три основні тези: ефективність, системність та аналіз застосування Сил безпілотних систем. Про це на форумі "Україна. 2024 рік" заявив заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський.

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"Тому підрозділи, які в майбутньому будуть сформовані – це буде потужний кулак, який вирішуватиме реальні завдання на полі бою, який буде надійним плечем підтримки для наших бойових бригад, це буде той елемент, який дасть можливість асиметрично відповідати на дії противника і завдавати йому максимальних втрат", – наголосив він.

Раніше Сухаревський казав, що створення Сил безпілотних систем у складі ЗСУ дасть змогу поліпшити підготовку пілотів дронів та їхню ротацію на фронті.

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Указ того дня з'явився на сайті ОП.

Коментуючи підписання указу, глава держави сказав, що "це не питання майбутнього – це те, що має дати цілком конкретний результат уже найближчим часом".

10 лютого 2024 року три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомили, що Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем.

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