Заступник Сирського розповів про переваги створення Сил безпілотних систем у ЗСУ
Створення Сил безпілотних систем у складі Збройних Сил України дасть змогу поліпшити підготовку пілотів дронів та їхню ротацію на фронті. Про це на брифінгу розповів заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський.
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Оскільки в різних частинах та угрупованнях військ є підрозділи, які спеціалізуються на БпЛА, передбачається, що окремий рід військ поліпшить комунікацію між ними й дасть змогу готувати більше пілотів, що дозволить проводити ротації, пояснив Сухаревський.
За його словами, Сили безпілотних систем також напрацюють програму розвідки та ураження, а також співпрацюватимуть з виробниками дронів для оснащення підрозділів.
- 6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Указ того дня з'явився на сайті ОП.
- Коментуючи підписання указу, глава держави сказав, що "це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом".
- 10 лютого 2024 року три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомили, що Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем.
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