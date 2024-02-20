Заступник Сирського розповів про переваги створення Сил безпілотних систем у ЗСУ

Це може допомогти проводити ротації та навчати операторів дронів

Вадим Сухаревський (Скриншот з відео)

Створення Сил безпілотних систем у складі Збройних Сил України дасть змогу поліпшити підготовку пілотів дронів та їхню ротацію на фронті. Про це на брифінгу розповів заступник головнокомандувача Збройних Сил України Вадим Сухаревський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Оскільки в різних частинах та угрупованнях військ є підрозділи, які спеціалізуються на БпЛА, передбачається, що окремий рід військ поліпшить комунікацію між ними й дасть змогу готувати більше пілотів, що дозволить проводити ротації, пояснив Сухаревський.

За його словами, Сили безпілотних систем також напрацюють програму розвідки та ураження, а також співпрацюватимуть з виробниками дронів для оснащення підрозділів.

6 лютого президент Володимир Зеленський доручив створити у складі ЗСУ Сили безпілотних систем. Указ того дня з'явився на сайті ОП.

Коментуючи підписання указу, глава держави сказав, що "це не питання майбутнього – це те, що повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом".

10 лютого 2024 року три співрозмовники LIGA.net у військових колах повідомили, що Сухаревський може бути призначений командувачем Сил безпілотних систем.

Читайте також: Зеленський: Україна цього року здивує Росію власними дронами та засобами РЕБ