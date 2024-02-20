Заместитель Сырского рассказал о преимуществах создания Сил беспилотных систем в ВСУ

Это может помочь проводить ротации и обучать операторов дронов

Вадим Сухаревский (Скриншот с видео)

Создание Сил беспилотных систем в составе Вооруженных Сил Украины позволит улучшить подготовку пилотов дронов и их ротацию на фронте. Об этом на брифинге рассказал заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский.

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Поскольку в разных частях и группировках войск есть подразделения, специализирующиеся на БпЛА, предполагается, что отдельный род войск улучшит коммуникацию между ними и даст возможность готовить больше пилотов, что позволит проводить ротации, пояснил Сухаревский.

По его словам, Силы беспилотных систем также наработают программу разведки и поражения, а также будут сотрудничать с производителями дронов для оснащения подразделений.

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в составе ВСУ Силы беспилотных систем. Указ в тот день появился на сайте ОП.

Комментируя подписание указа, глава государства сказал, что "это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время".

10 февраля 2024 года три собеседника LIGA.net в военных кругах сообщили, что Сухаревский может быть назначен командующим Сил беспилотных систем.

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