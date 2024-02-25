Силы беспилотных систем дадут возможность наносить россиянам максимальные потери – ВСУ

По словам Вадима Сухаревского, подразделения Сил беспилотных систем – это мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя

Вадим Сухаревский (Скриншот из видео)

Целью Сил беспилотных систем являются три основных положения: эффективность, системность и анализ применения Сил беспилотных систем. Об этом на форуме "Украина. 2024 год" заявил заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский.

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"Поэтому подразделения, которые в будущем будут сформированы – это будет мощный кулак, который будет решать реальные задачи на поле боя, который будет надежным плечом поддержки наших боевых бригад, это будет тот элемент, который даст возможность асимметрично отвечать на действия противника и наносить ему максимальных потерь", – подчеркнул он.

Ранее Сухаревский говорил, что создание Сил беспилотных систем в составе ВСУ позволит улучшить подготовку пилотов дронов и их ротацию на фронте.

6 февраля президент Владимир Зеленский поручил создать в составе ВСУ Силы беспилотных систем. Указ в тот день появился на сайте ОП.

Комментируя подписание указа, глава государства сказал, что "это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время".

10 февраля 2024 года три собеседника LIGA.net в военных кругах сообщили, что Сухаревский может быть назначен командующим Силами беспилотных систем.

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