Глава Минцифры: В будущем операторы смогут управлять дронами вдали от фронта
Михаил Федоров (Фото: LIGA.net)

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на форуме "Украина. Год 2024", что в будущем операторы дронов смогут управлять ими далеко вне зон боевых действий.

"Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширится, насколько много разных типов БпЛА можно запускать дистанционно. Но по факту нынешние технологии позволяют это делать <...> У нас есть доступ к лучшим технологиям, используется спутниковая связь многих стран НАТО" , – сказал он.

Отвечая на вопрос, откуда именно операторы смогут управлять беспилотниками, Федоров заявил: "Это смогут делать ребята из Винницы и Львова".

  • 90% беспилотников, которые сейчас украинские военные используют на поле боя – украинского производства, заявил Федоров.
  • Силы беспилотных систем дадут возможность наносить россиянам максимальные потери, сообщил заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский.

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