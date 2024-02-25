Глава Минцифры: В будущем операторы смогут управлять дронами вдали от фронта
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на форуме "Украина. Год 2024", что в будущем операторы дронов смогут управлять ими далеко вне зон боевых действий.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Это уже работает, только теперь продуктовая линейка расширится, насколько много разных типов БпЛА можно запускать дистанционно. Но по факту нынешние технологии позволяют это делать <...> У нас есть доступ к лучшим технологиям, используется спутниковая связь многих стран НАТО" , – сказал он.
Отвечая на вопрос, откуда именно операторы смогут управлять беспилотниками, Федоров заявил: "Это смогут делать ребята из Винницы и Львова".
- 90% беспилотников, которые сейчас украинские военные используют на поле боя – украинского производства, заявил Федоров.
- Силы беспилотных систем дадут возможность наносить россиянам максимальные потери, сообщил заместитель главкома ВСУ Вадим Сухаревский.
Читайте также: В 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона БпЛА – Федоров