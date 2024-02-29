В Украине изготовили 200 000 FPV-дронов за два месяца – Минстратегпром

Фото: 110 отдельная механизированная бригада ВСУ

В январе-феврале украинские производители изготовили около 200 000 FPV-дронов. Об этом заявила заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр в комментарии для издания Forbes.

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По ее словам, украинские мощности позволяют производить около 100 000 беспилотников в месяц. Это больше, чем президент Владимир Зеленский говорил на итоговой пресс-конференции в декабре 2023 года.

Гвоздяр отметила, что возможности украинских производств достигнут уровня 2 млн беспилотников разных типов, в том числе FPV. Кроме того, украинские инженеры работают над созданием FPV-дронов типа "крыло" и разведывательных беспилотников – аналогов Mavic.

19 декабря 2023 года Владимир Зеленский заявил, что украинское производство планирует выпустить миллион беспилотников до конца 2024 года.

18 февраля Михаил Федоров сообщил, что Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов".

25 февраля Федоров заявил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона дронов. По его словам, 90% беспилотников, которые сейчас Украина использует на поле боя – украинского производства.

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