В Украине изготовили 200 000 FPV-дронов за два месяца – Минстратегпром
В январе-феврале украинские производители изготовили около 200 000 FPV-дронов. Об этом заявила заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Анна Гвоздяр в комментарии для издания Forbes.
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По ее словам, украинские мощности позволяют производить около 100 000 беспилотников в месяц. Это больше, чем президент Владимир Зеленский говорил на итоговой пресс-конференции в декабре 2023 года.
Гвоздяр отметила, что возможности украинских производств достигнут уровня 2 млн беспилотников разных типов, в том числе FPV. Кроме того, украинские инженеры работают над созданием FPV-дронов типа "крыло" и разведывательных беспилотников – аналогов Mavic.
- 19 декабря 2023 года Владимир Зеленский заявил, что украинское производство планирует выпустить миллион беспилотников до конца 2024 года.
- 18 февраля Михаил Федоров сообщил, что Украина провела успешные испытания дальнобойных дронов-камикадзе по типу российских "Ланцетов".
- 25 февраля Федоров заявил, что в 2024 году Украина достигнет цели производства миллиона дронов. По его словам, 90% беспилотников, которые сейчас Украина использует на поле боя – украинского производства.
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