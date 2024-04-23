Командующий НГУ: На некоторых направлениях 70-80% бронетехники россиян уничтожают дроны

Александр Пивненко отметил, что есть подразделения НГУ, которые уничтожили техники оккупантов на миллионы долларов

Александр Пивненко (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

На некоторых направлениях фронта около 70-80% бронетехники противника Силы обороны уничтожают с помощью беспилотников. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

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"Сейчас это уже война дронов. Пока паритета у россиян с нами нет. У нас есть серьезные бомберы, типа Heavy Shot или Бабы Яги, которые носят серьезные заряды. В этом направлении мы лидируем", – заявил Пивненко.

По его словам, у россиян появилось много FPV-дронов, однако Силы обороны также увеличивают количество беспилотников.

"Нацгвардия наладила собственное эффективное производство дронов. Плюс бригады на своем уровне отрабатывают – все имеют людей, которые мастерят, перепрошивают, делают боеприпасы", — отметил командующий НГУ.

Пивненко подчеркнул, что на некоторых направлениях до 70-80% бронетехники противника уничтожают именно дроны. Он отметил, что есть подразделения НГУ, которые работают исключительно с дронами, поэтому их результаты – уничтоженная российская техника на миллионы долларов.

19 декабря 2023 года Зеленский пообещал, что Украина в течение 2024 года произведет миллион дронов.

Министр Камышин впоследствии уточнил, что глава государства имел в виду только FPV-дроны. По его словам, уже в декабре Украина произвела более 50 000 FPV-дронов в месяц.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

29 февраля 2024 года в Минстратегпроме сообщили, что в Украине за два месяца изготовили 200 000 FPV-дронов.

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